Nella sede della Protezione civile di Petacciato, si è concluso sabato 17 novembre il primo corso in Molise per “Operatore di sicurezza in manifestazioni pubbliche” in riferimento alla legge n. 48 del 18 aprile 2017 e in seguito alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018 e successive circolari. L’ente che lo ha promosso, è accreditato a Formatori 24, riconosciuto dai vari ministeri. Organizzato dall’agenzia Centro Studi Salvamento Emergency, guidata dal direttore Nicola Fratangelo, promotore dell’iniziativa in Molise, ha tenuto il corso di 16 ore fra parte teorica e pratica, con coordinamento e formatore dell’architetto Giuseppe Zingaro.

Il corso si è svolto in collaborazione e presso l’associazione di volontari di protezione civile Petacciato onlus. Si è concluso con una simulazione di vari eventi di manifestazioni pubbliche, e tutti e venti i partecipanti sono stati dichiarati idonei per la loro nuova mansione. I nuovi operatore della sicurezza, provenivano da varie associazioni del Basso Molise e da altre zone, pronte per le prossime manifestazioni a collaborare volontariamente per la sicurezza pubblica affianco degli organizzatori, associazioni e forze dell’ordine.