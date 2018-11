Prevenzione furti e incidenti: controllati anche casolari abbandonati

Nel pomeriggio e serata di sabato 17 novembre, i carabinieri della compagnia del capoluogo hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio al fine di intensificare la cornice di sicurezza nella giornata prefestiva, in prossimità dell’ orario di chiusura degli esercizi commerciali e nel proseguo della serata.

I controlli si sono concentrati prevalentemente sui territori di S. Elia a Pianisi, Macchia Valfortore, Pietracatella, Campolieto e Monacilioni, con presenza sia nei centri abitati, sia lungo le principali arterie di collegamento stradale. Sono stati sottoposti a controllo un totale di 13 mezzi, 18 persone, sono stati controllati 4 esercizi pubblici, 1 casolare abbandonato ed intensificate le verifiche sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale e la vigilanza agli obiettivi sensibili. Capillare è stata inoltre l’attenzione sulla prevenzione degli incidenti stradali ed è stata elevata una contravvenzione al Codice della strada.

Proseguono nelle prossime settimane servizi straordinari di controllo del territorio e prevenzione dei furti da parte dei carabinieri di Campobasso, in questo particolare momento dell’anno precedente alle festività natalizie, sia nel capoluogo, sia nei paesi della provincia e nelle loro contrade più isolate. Al proposito si raccomanda ai cittadini di telefonare al numero di emergenza 112, in qualsiasi orario del giorno e della notte, per segnalare eventuali persone o mezzi sospetti notati nei pressi delle proprie abitazioni o di quelle di vicini di casa.