Rapina a mano armata stanotte attorno alle 3 alla stazione di servizio Trigno Est di Montenero di Bisaccia. Tre banditi a volto coperto e armati di pistola sono entrati nel locale della catena Sarni e si sono fatti consegnare l’incasso.

Tutto è accaduto in pochi minuti, mentre la stazione di servizio che si trova parallela alla statale 16, fra Montenero e Petacciato, era praticamente deserta. I tre malviventi sono probabilmente arrivati a bordo di un’auto, e in pochi attimi hanno agito. Sono entrati nel bar e hanno intimato ai dipendenti di tirare fuori i soldi. Poche parole, per cercare di non dare indizi, mentre l’arma puntata addosso a uno dei baristi era una minaccia abbastanza forte per farli collaborare. Impossibile dire se si trattasse di un’arma giocattolo o di una pistola vera e propria.

Ai baristi non hanno lasciato alternative: si sono fatti consegnare quanto c’era in cassa, più o meno mille euro, e sono fuggiti a piedi. Probabile che abbiano fatto perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti prima di fuggire a bordo di qualche altro mezzo.

La Polizia stradale del distaccamento di Vasto Sud è intervenuta appena dopo l’allarme e ha avviato le indagini. Si cercherà di trovare elementi utili da possibili immagini delle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze delle vittime della rapina.