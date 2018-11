Correnti tiepide da ovest, tempo parzialmente nuvoloso e non troppo freddo. Si alterneranno fasi piovose a fasi più asciutte. Previsioni meteo che vedono nel weekend un primo peggioramento al nord e un secondo al centrosud.

A cura di www.meteoinmolise.com

Previsioni meteo weekend – Una nuova perturbazione sta per raggiungere le regioni del Nord Italia, investendole nel corso di venerdì. La circolazione depressionaria che staziona sul vicino Atlantico tende a muoversi verso levante, pilotando un fronte perturbato che tra pomeriggio e sera provocherà condizioni di maltempo, con il ritorno della neve sull’arco alpino. Al Sud invece ci sarà un momentaneo promontorio anticiclonico di matrice nordafricana.

Perturbazioni atlantiche – Prime precipitazioni venerdì in mattinata a partire da Liguria, basso Piemonte e coste toscane, in estensione poi a resto del Nordovest, dorsale toscana, Emilia e Lombardia, fino a coinvolgere il Triveneto soprattutto verso sera. Il clou del maltempo verrà raggiunto comunque a fine giornata, con precipitazioni anche intense che insisteranno poi nel corso della notte su sabato.

TENDENZA WEEKEND – Sabato residui fenomeni coinvolgeranno ancora il Nordest e le regioni centrali tra mattino e pomeriggio, mentre al Nordovest andrà migliorando. Domenica invece una seconda perturbazione andrà strutturandosi al Centrosud, riportando il maltempo.

Meteo Molise in dettaglio per le prossime 72h

Venerdì: Mattina con cieli interessati da nuvolosità alta in trasferimento da sudovest verso est. Pomeriggio ancora nuvoloso per nubi più compatte. Serata parzialmente nuvolosa. Assenza di precipitazioni. Temperature non rigide, anche in leggera crescita rispetto alla giornata precedente. Fino a 15 gradi nelle aree interne collinari, e anche sulla costa oltre i 15 gradi. Umidità elevata in nottata con riduzione della visibilità in talune arre dell’interno. Venti deboli da sud-est. Mari calmi.

Sabato: Mattinata molto nuvolosa soprattutto tra Matese, Venafrano, Alta valle del Volturno con associate precipitazioni fin dal mattino. Le precipitazioni sulle medesime zone insisteranno fino alle ore centrali della giornata. Lieve miglioramento in serata. Tempo più asciutto sulla provincia di Campobasso. Temperature ancora in aumento per tiepidi venti libecciali. Non farà freddo nemmeno in montagna. Venti moderati da sud-ovest

Domenica: Nuvolosità compatta media su tutto il territorio regionale in particolare sul Molise occidentale, Isernino e Matese ma senza fenomeni. Arrivo delle precipitazioni nelle ore centrali della giornata a partire da ovest. Fenomeni in trasferimento a tutta la regione nel pomeriggio. Miglioramento delle condizioni del tempo in serata. Temperature in leggera flessione. Venti deboli.