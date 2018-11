Stava scappando dopo aver picchiato una guardia giurata che lo stava rincorrendo ma è stato bloccato e portato in caserma dai carabinieri. Il protagonista è un giovane straniero di colore, fermato attorno alle 18 di oggi pomeriggio, sabato 3 novembre, dai militari dell’Arma al termine di un breve inseguimento in via Madonna delle Grazie, non lontano dal semaforo di piazza del Papa, a Termoli.

Non sono ancora chiari i contorni della vicenda che ha creato non poco trambusto sulla strada che da via Martiri della Resistenza porta verso il quartiere Airino. In quella zona ci sono diverse attività commerciali e alcune abitazioni anche di recente costruzione.

La prima ipotesi è che lo straniero possa aver commesso un furto quando è stato scoperto da una guardia giurata in servizio in quell’area. A quel punto l’agente di vigilanza privata ha provato a fermarlo ma il giovane immigrato l’ha colpito con dei pugni per poi continuare la fuga.

Tuttavia c’è voluto poco ai carabinieri per acciuffarlo. Il giovane ha provato a reagire al fermo, ma è stato bloccato e caricato su una gazzella dell’Arma che a sirene spiegate ha preso la strada della caserma di via Brasile, mentre sul posto arrivavano i rinforzi della Polizia.

Diversi residenti e commercianti sono scesi in strada per cercare di capire cosa stava accadendo. Alcuni testimoni raccontano di aver visto il giovane immigrato a petto nudo mentre veniva bloccato dai carabinieri.