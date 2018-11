Pd, decisa la data del congresso di Termoli: si farà il 1° dicembre

Il congresso cittadino del partito democratico è fissato al 1° dicembre. Lo ha deciso ieri la Segreteria Pd di Termoli che si è riunita, stabilendo anche, “in osservazione al regolamento regionale per lo svolgimento dei congressi, che il tesseramento dei nuovi iscritti al partito per l’anno 2018 è fissato per il 19 novembre”. Per gli iscritti “vecchi” cioè quelli già inseriti nell’albo 2017, il termine ultimo per rinnovare la tessera è il 30 novembre 2018. Intanto da oggi e fino al 19 novembre prossimo dalle ore 17 alle 19 è aperta una sede per il ritiro delle tessere in via Pepe 11. La sede – comunica il presidente del Circolo, Antonio Sciandra – sarà aperta anche il 28, 29 e 30 novembre negli stessi orari per il ritiro delle tessere esclusivamente per gli iscritti del 2017.

“Il tesseramento è un momento di aggregazione mentre con il congresso si scelgono idee e uomini che avranno il compito di indirizzare politiche territoriali per i prossimi anni”.