Una normale giornata di lavoro si è trasformata in una mattinata di paura. Un uomo di 60 anni di Manfredonia si è sentito male ieri mattina 23 novembre mentre lavorava come di consueto per una ditta esterna all’interno dello stabilimento Fis di Termoli. L’uomo ha avuto le convulsioni ed è trascorsa quasi un’ora prima dell’arrivo di un’ambulanza che l’ha trasportato in pronto soccorso. Alla fine aveva una colica renale e dopo qualche ora è stato dimesso, ma l’episodio ripropone il rischio che i soccorritori arrivino troppo tardi in un Molise in cui la sanità appare sempre più disastrata e il diritto alla salute è spesso negato.

La vicenda di cronaca è avvenuta poco prima delle 10 del mattino di ieri, durante il primo turno di lavoro in Fis. L’operaio 60enne G.T. di Manfredonia era in pausa quando ha accusato un malore ed è svenuto cadendo a terra. Sono stati i colleghi i primi a soccorrerlo e a chiamare il 118, mentre subito dopo è intervenuta la squadra di primo soccorso della Fis, che ha coperto la persona con delle coperte e ha atteso l’arrivo dei sanitari del 118.

Ma mentre i lavoratori della ditta esterna restavano lì, comprensibilmente terrorizzati per le condizioni di salute del collega, l’ambulanza ci ha messo più di quanto previsto ad arrivare, circa 50 minuti dal malore. A quanto sembra, non c’erano ambulanze disponibili su Termoli e si è dovuto ricorrere a un mezzo da Montenero di Bisaccia, il che se fosse confermato spiegherebbe il tempo impiegato.

Il 60enne è stato condotto in ospedale e visitato dai medici del San Timoteo. Per fortuna il suo malore non era un infarto o un ictus che avrebbero potuto costargli la vita, ma una colica renale. È stato sottoposto a delle cure e dimesso dall’ospedale.

Ma i timori restano. Se fosse stato un arresto cardiocircolatorio come sarebbe finita? Perché il presidio di primo soccorso della Fca non può essere utilizzato anche da altre realtà del Nucleo industriale di Termoli? Non sarebbe meglio dotare le aziende, almeno quelle con un alto numero di dipendenti, di auto di primo soccorso per il trasporto urgente? E come vengono coordinati i soccorsi delle ambulanze in Basso Molise?

Domande che ritornano, a cinque mesi dalla morte di Michele Cesaride, 47enne di Larino. Su quella vicenda e su possibili mancanze dei soccorsi, della rete delle emergenze e dei presidi ospedalieri bassomolisani stanno indagando i Carabinieri del Nas su mandato della Procura di Larino, in attesa di aver i risultati dell’autopsia. Nella speranza che non debba accadere un’altra tragedia, come però sarebbe potuto succedere ieri.