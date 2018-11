Partito il “Football tour “ degli Statuto: la band ska sarà anche in Molise

Lo scorso 2 novembre è partito da Milano il tour della celebre band ska torinese degli Statuto. La band ,molto amata e conosciuta anche nella nostra regione approderà a Campobasso il prossimo 28 dicembre.

Difficile tenere il conto di tutte le volte che gli Statuto hanno suonato in Molise. Da Termoli a Campobasso, da Palata a Trivento, da Montecilfone a San Giacomo degli Schiavoni: la band , capeggiata dal leader Oscar Giammarinaro e dal batterista Giovanni “Naska “ Deidda, membri storici e inossidabili, vanta un repertorio di grande qualità.

Formatasi nel 1983 a Torino, la loro città di origine, prende il nome dalla piazza dove si ritrovano i Mods , movimento di cui sono un autentico simbolo. Raggiungono la celebrità nel 1992 quando partecipano al festival di Sanremo con un brano che salta nelle prime posizioni delle hit parade intitolato “Abbiamo vinto il Festival di Sanremo “.

Negli anni consolidano il loro repertorio con brani legati all’impegno sociale e alla condizione della classe lavoratrice. “Zighidà”, “E’ tornato Garibaldi “ e “Canzonissime “ diventano 3 dischi fondamentali per la band i cui brani vengono ancora in buona parte riproposti nei loro tour.

La band è legatissima al mondo del calcio. Da sempre tifosi e sostenitori del Torino Calcio gli Statuto scrivono brani di grande successo legati alle vicende della squadra granata. Nel 1999 realizzano con la collaborazione del giornalista sportivo Gian Paolo Ormezzano(anch’esso acceso tifoso granata) “Grande “, canzone commemorativa dedicata ai Campionissimi del Grande Torino periti a Superga nel 1949. Negli anni successivi realizzano “Facci un goal “ nel cui video partecipa il grande campione Paolino Pulici, eroe dello scudetto del 1976. Nel 2013 compongono “Il capitano “, dedicata a Giorgio Ferrini, storico capitano del Torino a cavallo fra anni 60 e 70, scomparso nel 1976, simbolo indimenticabile del tremendismo granata.

Al di là della loro manifesta fede per i colori del Torino gli Statuto realizzano anche altre canzoni legate al calcio in generale, fatte di nostalgia e di amarezza per uno sport bellissimo che ha perso gli antichi valori : il brano “Controcalcio”, scritto insieme ad Enrico Ruggeri, è un esempio perfettamente esplicativo. “Non ci gioco più, non mi piace più, e non fa per noi, non somiglia a noi, questo calcio degli affari, dirigenti ed impresari, questo grande bluff” cantano gli Statuto. Ed è proprio legato al mondo del calcio questo tour appena iniziato.

Non sarà il solito tour, verranno eseguite tutte le canzoni degli Statuto legate al loro sport preferito più alcune interpretazioni di brani di altri artisti tutti a tema calcistico: si spazierà da “una vita da mediano “ di Ligabue a “Un’estate italiana “ di Bennato e della Nannini. Non mancheranno le esecuzioni delle sigle di celebri programmi sportivi come “90esimo minuto “ e “Domenica sprint”.

Il tour è assolutamente da non perdere per tutti gli amanti di questa storica band . L’occasione di poterli vedere dal vivo si presenta particolarmente ghiotta per tutti i – numerosi – fan molisani. Appuntamento il 28 dicembre al Bluenote di Campobasso per una chiusura di anno decisamente col botto. E allora palla al centro, gli Statuto sono in arrivo.