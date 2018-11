Continuano le mobilità all’estero dell’IPSIA di Montenero di Bisaccia, una scuola sempre più proiettata a livello europeo. Nell’ambito del progetto “Parternariati strategici” finanziati dalla regione Molise, l’Istituto Omnicomprensivo di Montenero aderisce all’iniziativa “Outside the classroom” e fa tappa in Romania, per una scuola sempre più attenta alla valorizzazione professionale in un contesto internazionale. È la dirigente Patrizia Ancora che dalla Romania illustra le buone pratiche per attività extracurriculari che qualificano e conferiscono una precisa identità a ciascuna scuola partner: “Le attivitá di studio e di confronto all’estero sono un’ occasione di crescita personale e professionale, per una valorizzazione piena del patrimonio umano e culturale di questa nostra Europa”.

Un ambiente semplice e spontaneo, quello della Romania, nel rispetto delle tradizioni e della propria identità, una terra che parla e che racconta la propria storia, fatta di dignità e di tipicità locali. “Quello che mi ha colpito è stato l’affetto, il calore nell’accoglienza. Questa comunità ha aperto le porte del proprio mondo così come si fa con gli ospiti d’onore – continua la Dirigente- e ci ha mostrato tutte le sue attività, spaziando dallo sport al canto, dalla musica al teatro”. La dimensione familiare, la scuola come una casa, l’accoglienza. L’atmosfera delle scuole di un tempo, che anche con poco, riuscivano a dare tanto, per una crescita ed un futuro migliore.