Doveva fare un salto in farmacia e avrà pensato che il posto migliore per parcheggiare il mezzo fosse quello, nel bel mezzo della rotonda. Siamo a Termoli, alla rotatoria dove via Martiri della Resistenza si interseca con via Molise, e sono circa le 18 di oggi, 2 novembre. La pioggia ha smesso di cadere da poco, la strada è ancora bagnata.

“La moto, dove la parcheggio?” Sarà stato questo il quesito che si è posto un motociclista o che forse non si è posto affatto. In barba a qualsiasi regola del codice della strada e del senso civico, l’uomo ha posteggiato la sua due ruote in mezzo alla strada. Con fare serafico, passato qualche minuto, è tornato e ha rimesso in moto senza alcuna fretta. Incredulità tra i passanti, in particolare tra i molti automobilisti che non hanno potuto fare a meno, prima di partire dopo essersi fermati per dare la precedenza alla rotatoria, di guardare attoniti la scena.

Un malcostume, quello di parcheggiare ovunque a dispetto delle norme, che pare non avere limiti. In questo caso, poi, si tratta di qualcosa di più di un parcheggio in un posto senza l’apposito stallo: è davvero una sosta ‘anarchica’, oltremodo ‘selvaggia’, quella dell’incauto e maleducato centauro.