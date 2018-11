Palo della luce pericolante a Porticone: “Speriamo non cada su un bambino”

Un palo della luce pericolante, dopo quello caduto pochi giorni fa nel quartiere di San Pietro. È un cittadino termolese a denunciare la pericolosità del lampione tra via Firenze e via Venezia. “Il prossimo che cadrà, speriamo non cadrà su qualche bambino che aspetta il pullman” afferma l’autore della segnalazione corredata da immagini che evidenziano come sia arrugginito il palo della luce. “La pensilina hanno pensato bene di eliminarla e non di aggiustarla” aggiunge il residente per evidenziare la scarsa manutenzione e la poca cura per il quartiere di contrada Porticone.