Un palo della luce in Viale Marinai d’Italia, strada di collegamento tra via Corsica e Rio Vivo, è stato distrutto nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 novembre. Questa mattina, sul marciapiede che passa sotto il ponte e sul lato opposto a quello della ferrovia, il corpo ormai accartocciato del pilone, ha fatto bella mostra di sé.

Circondato dal nastro bianco e rosso, con le mattonelle del percorso pedonale tutte alzate e pezzi di vetro sparsi ovunque lungo il marciapiede, il palo della luce mostra segni evidenti di un incidente: a circa metà della sua lunghezza c’è una rientranza, ben visibile dalle foto, da cui fuoriescono alcuni fili che conducono la luce dalla base fino alla lampadina.

Un altro indizio importante, che conferma la teoria di un sinistro stradale, è da ricercarsi nei segni presenti sul manto stradale in prossimità del palo. Marchi, ricavati tramite l’utilizzo di appositi gessetti, utilizzati dalle forze dell’ordine, durante i rilievi degli incidenti. Per fortuna nessuno sembra essere rimasto coinvolto, almeno non in maniera grave.