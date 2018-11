La situazione dell’ospedale di Termoli è grave, e questo ormai lo sanno tutti. Ma nella imminenza della nomina del Commissario straordinario alla Sanità, che dovrebbe essere indicato direttamente dai ministeri romani e che, come già stato ufficializzato a più riprese, non sarà Donato Toma Governatore del Molise, c’è un paradosso che mette in evidenza Giancarlo Totaro, patologo clinico e presidente della Fimmg.

Ovvero il fatto che in questi giorni in cui si organizzano incontri tra la politica e la rappresentanza dei primari del nosocomio adriatico, i primari non ci sono. Non esistono. La soppressione progressiva di tutti i reparti come unità complesse ha infatti privato gli stessi della massima figura di riferimento.

L’ospedale San Timoteo, per la questione prevista dal decreto Balduzzi e la impossibilità di sopravvivenza di reparti doppione, non ha più unità operative complesse ma solo semplici. I relativi primari non lavorano qui, mentre ci sono invece a Termoli facenti funzione che però, in una prospettiva di riorganizzazione e accorpamento, potrebbero avere una funzione ben diversa.

“Non voglio fare polemica ma solo evidenziare quanto sia già precaria la situazione dell’ospedale di Termoli e forte la necessità dell’impegno compatto di tutte le forze politiche del territorio bassomolisano” spiega Giancarlo Totaro che qualche giorno dopo l’incontro che si è svolto in Comune fra i sindaci del territorio bassomolisano per affrontare il nodo sanità (e in particolare il rischio di soppressione di ostetricia ginecologia) sottolinea che un segno tangibile e indiscutibile della gravità della situazione dell’ospedale è rappresentato dalla mancanza di dirigenti, cioè primari. Non ci sono più in ginecologia, pediatria e neonatologia, pronto soccorso, rianimazione, ortopedia, oculistica, chirurgia, urologia. Nessun primario nemmeno al laboratorio analisi e in anatomia patologica. “Secondo il mio punto di vista – conclude Totaro – a molti sfugge la gravità dello stato di salute dell’ospedale termolese”.