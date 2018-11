Maria Carmela Mugnano, scrittrice e poetessa termolese, si è aggiudicata la VI edizione del Bando Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia con il suo ‘Frammenti d’amore’, incentrato sulla figura di Johanna Van Gogh, cognata e biografa del pittore. L’annuncio ufficiale è stato fatto mercoledì 21 novembre in un incontro al Museo dell’Attore di Genova, nell’ambito del Festival dell’Eccellenza al Femminile, che si è svolto nel capoluogo ligure dal 17 al 25 novembre. L’autrice molisana già lo scorso anno vinse il Bando con il testo ‘Come un Sasso in fondo al mare’.

A decretare il successo della Mugnano una Giuria di esperti composta da Silvana Zanovello (giornalista e critico teatrale), Caterina Carbone (docente di Drammaturgia Antica all’Università di Padova e vice Presidente Associazione Nazionale Critici di Teatro), Eugenio Pallestrini (Presidente Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, sede ufficiale del Premio), Carla Olivari (vice Presidente Museo Biblioteca dell’Attore Genova), Giuliana Manganelli (critico teatrale), Stefano Bigazzi (giornalista), Gianfranco Bartalotta (Docente di Processi Formativi nel Teatro e nello Spettacolo all’Università Roma 3 e direttore della Rivista Teatro Contemporaneo e Cinema).

Questa la motivazione: “Indipendenza, autonomia di giudizio, sensibilità sono le doti che fanno di Johanna Gesina Bonger, cognata di Vincent Van Gogh, una figura unica nel campo del mecenatismo e dell’imprenditorialità artistica. E che Frammenti d’amore restituisce con buona traduzione drammaturgica, fedele inquadramento storico, linguaggio scorrevole, sulla scia della biografia scritta dalla moglie di Theo, Mio cognato Van Gogh, e ripresa da alcuni romanzi. Senza trascurare i dettagli che possono aiutare anche lo spettatore più distratto a ricostruire una storia spesso offuscata mediaticamente da altri episodi più clamorosi nella vita dell’artista, la piecè, articolata come conversazione postuma tra i due, gioca anche su un rimando estremamente discreto di allusioni alla vita familiare e sentimentale, a un bisogno di affetto e di emozioni che Johanna trova pienamente soltanto nell’arte e che la impegna a trasmetterla al figlio come eredità spirituale, non solo economica“.

Il Premio Ipazia nasce nell’edizione 2012 del Festival dell’Eccellenza al Femminile con la finalità di valorizzare il ruolo e l’immagine della donna nel Teatro e nello spettacolo. Ogni anno gli autori e le autrici sono chiamati ad affrontare nei loro testi tematiche al femminile. Dopo aver affrontato il tema del Viaggio nel 2017, nel 2018 è stata la volta dei Beni Culturali, in linea con gli obiettivi dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Il Premio ha colto l’occasione, dunque, per affrontare una riflessione sul tema del rapporto tra le Donne e i Beni Culturali, nel ruolo di conservazione, valorizzazione e organizzazione dei medesimi, di cui le donne si fanno carico sin dall’antichità. Il Bando 2018 aderisce al titolo del festival di quest’anno e ha proposto la “narrazione” dei Beni Culturali in relazione alla figura femminile. Il Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia intende indagare gli aspetti più importanti di questa relazione, al fine di attirare la loro attenzione su esempi di Eccellenza al Femminile e di Eccellenza del nostro Patrimonio Culturale e Storico.