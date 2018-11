Secondo meteoinmolise.com “il primo weekend del mese avrà un sapore tipicamente autunnale. Frequenti le piogge venerdì. Aperture del cielo sabato sera. Nuova perturbazione domenica. Temperatura nella media. Il meteo weekend seguirà i tipici caratteri del tempo di questo mese”.

Quindi nel dettaglio. “Condizioni meteo ancora caratterizzate dalla presenza di fronti perturbati occidentali: dal punto di vista termico, i valori sia massimi che minimi continuano a presentarsi sopra la media del periodo ma, da un punto di vista pluviometrico, i fronti occidentali, esaltano le piovosità in molte aree del paese. La configurazione sinottica sull’Europa vede un affondo di aria fresca nordatlantica, che provocherà nella giornata odierna pogge diffuse che tenderanno progressivamente ad estendersi dal Mar Tirreno verso il Centro, versante adriatico e regioni nord-orientali. L’affondo perturbato isolerà anche una saccatura tra Sardegna, Algeria e Baleari, la quale, grazie all’energia fornita dalle acque del Mediterraneo tenderà a rafforzarsi e a muoversi verso ovest nel corso del weekend. Pochi saranno gli spazi soleggiati anche se, le precipitazioni, di tanto in tanto lasceranno spazio anche a pause asciutte”. In dettaglio, di seguito, le previsioni meteo per il Molise a cura di METEOINOMOLISE.COM.

Venerdì: Piogge diffuse su tutta la regione già dal primo mattino. Fenomeni che localmente potrebbero assumere carattere di moderata o forte intensità sulle aree più occidentali del territorio regionale. Dal pomeriggio e dalla sera cessazione dei fenomeni su tutta la regione anche se la copertura si manterrà consistente fino alla notte. In nottata qualche debole pioggia tra Matese e campobassano. Temperatura senza variazioni di rilievo, compresa tra i 13 gradi di massima delle aree interne e i 19 gradi della costa. Ventilazione debole da scirocco. Mari da calmi a poco mossi.

Sabato: Al mattino estesa copertura nuvolosa, anche se non mancherà qualche apertura del cielo. La probabilità di piogge seppur deboli, sarà bassa. Al pomeriggio ancora nuvole ma tra schiarite sempre più ampie. Serata tra il variabile e il nuvoloso. Temperature stazionarie e ancora comprese tra i 14 e 19 gradi ovunque. Qualche grado in meno in montagna ma in un contesto non freddo. Ventilazione pressoché assente, solo dalla serata rinforzo dei venti da maestrale sulla costa. Mari calmi.

Domenica: Al mattino cielo parzialmente nuvoloso per nubi alte. Banchi di foschia possibili a ridosso delle valli. Spazi soleggiata a metà mattinata. Dal pomeriggio nuovo aumento della copertura nuvolosa media per l’avvicinamento del minimo di bassa pressione dal Tirreno. Dalla tarda serata risalita di fenomeni a carattere di piogge deboli da sud verso l’intera regione. Temperature stazionarie. Venti deboli da est, nord-est.