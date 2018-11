Probabilmente sapevano che in casa a quell’ora non c’era nessuno. E sono entrati indisturbati. Hanno agito prima in tre appartamenti che si trovano all’ingresso di Baranello: li hanno svaligiati nel pomeriggio del 2 ottobre, intorno alle 18.

Poi si sono spostati nelle campagne. Qualche ora dopo, verso le 22, hanno fatto razzia di soldi e gioielli in una villetta in contrada Gaudio, poco distante dalla statale. Sembra che abbiano disattivato l’allarme. Una volta dentro, sono entrati in camera da letto e poi hanno portato via il ricco bottino. Infine, sono fuggiti in auto probabilmente percorrendo proprio la ss 87 Sannitica che collega Campobasso all’area matesina e alla Campania.

E’ stata una serata da incubo nel paese a pochi chilometri dal capoluogo molisano dove quattro abitazioni sono state svaligiate da quella che, in base alle prime ricostruzioni, sembra essere una banda di ladri ‘in trasferta’.

I Carabinieri hanno avviato le indagini raccogliendo tutti gli elementi necessari e ascoltando i proprietari delle case prese di mira.

E c’è un’ipotesi sui cui i militari starebbero lavorando: sembra che i malviventi fossero certi che avrebbero agito a colpo sicuro, è come se sapessero che a quell’ora in casa non c’era nessuno, complice pure la festività di Ognissanti. Forse conoscevano le abitudini di chi abita nei tre appartamenti e nella villetta. Tutto questo probabilmente grazie ad un complice: insomma pare che ci sia un basista, forse proprio una persona di Baranello.

Gli investigatori stanno indagando a 360 gradi senza tralasciare alcun dettaglio per cercare di risalire ai ladri che sembra sia siano dileguati nel nulla.

Non è esclusa una correlazione con altre scorribande già avvenute a Baranello: in passato infatti alcune abitazioni sono state svaligiate e gli autori del colpo vennero anche ripresi da una videocamera. Si trattava di una banda di extracomunitari purtroppo mai identificata.