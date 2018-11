Nordic Walking, in paese un gruppo di appassionati per imparare anche la storia

Quelli che non si lasciano scoraggiare dal maltempo. Anche se ieri, domenica, piovigginava e la temperatura non era certamente primaverile, un gruppetto di 20 appassionati del Nordic Walking è arrivato a San Giacomo per conoscere qualche notizia storica del paese e per ripercorrere tratti del Tratturo Magno che da tanti secoli collegava con i suoi 254 chilometri L’Aquila a Foggia.

Su questa pista, all’epoca larga 60 passi napoletani pari a 111 m, ogni anno vi passavano i pastori con le loro greggi. Il gruppo, arrivato a San Giacomo, è stato accolto sul belvedere del colle dal sindaco Costanzo Della Porta che ha dato loro il benvenuto in paese. A organizzare questa passeggiata a S. Giacomo Giovanni Fabrizio presidente della LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) e Amerigo Di Giulio presidente dell’Associazione termolese del Nordic Walking. Successivamente a far da guida ai partecipanti, il presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena, nativo del luogo e autore di un libro che parla della storia di San Giacomo che ha raccontato ai presenti fatti e avvenimenti accaduti nel paese.

Poi, prima di iniziare ad incamminarsi per il percorso tratturale, al gruppo è stato offerto una piccola colazione a base di bruschetta e vino da parte di Elia Della Porta e di suo marito Matteo Menna, molto gradita da tutti. Prima di lasciare il paese la promessa di tutti i partecipanti è stata quella di tornare di nuovo a San Giacomo in primavera per meglio conoscere tutta la storia del paese e di avere maggiori notizie della Villa Rustica Romana sita in agro sangiacomese.

La Prima Camminata del Benessere, programmata per ieri, causa cattivo tempo, è stata rinviata a data da destinarsi.