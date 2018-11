No Tunnel: “Se il Comune aggiudica l’opera si rischiano risarcimenti milionari”

Termoli correrebbe un “grave rischio se si arrivasse all’aggiudicazione definitiva dell’opera, con il pericolo concreto di risarcimento danni milionario in caso di blocco successivo dei lavori per irregolarità“. È quanto ritengono dal comitato No Tunnel, tornato alla carica dopo la scadenza dei novanta giorni in cui la Regione avrebbe dovuto esprimersi sulla Variante al Prg.

Non avendolo fatto, il Comune ritiene di poter aggiudicare l’opera, mentre dalla Regione l’architetto Giarrusso, responsabile del Dipartimento Tutela del Territorio, ha inviato delle richieste di documentazione.

“Il problema l’hanno creato gli amministratori comunali – ha attaccato il presidente del comitato, il professor Nino Barone – e stanno facendo un pastrocchio che porterà il Termoli a pagare circa 15-20 di euro se verrà aggiudicata l’opera. Invitiamo gli amministratori a soprassedere a qualsiasi assegnazione”.

I No Tunnel intanto sono pronti a chiedere per l’ennesima volta “una convocazione urgente del Consiglio Comunale sul referendum, che sta per essere depositata dai consiglieri di minoranza”. Non è mancato, all’incontro con la stampa di stamane 3 novembre alla Libreria Il Ponte, un passaggio sul finanziamento pubblico. “L’assegnazione dei 5 milioni di euro la deve ancora decidere il Comitato tecnico amministrativo regionale“.

Da Marcella Stumpo critiche sia al Comune che alla Regione. “Non riteniamo concluso l’iter perché la modalità abbreviata che impedisce la discussione della Variante al piano regolatore è illegittima come abbiamo già detto al Tar e la documentazione alla Regione è confusa e ci risulta che questo è stato fatto notare al Comune. Certo, se la Regione avesse preso una posizione più chiara, tutta questa confusione si sarebbe evitata”. Anche dalla Stumpo un invito a non aggiudicare l’opera “anche perchè c’è un ricorso pendente al Tar che a quanto ci risulta si esprimerà a metà novembre“.