Musica, concerto del rapper Metal Carter all’Alternative

Una grande serata di musica dl vivo è attesa per il prossimo 3 novembre a Montenero di Bisaccia: il celebre rapper Metal Carter si esibirà all’Alternative, il noto music club della cittadina molisana.

Inizialmente vicino alle sonorità hardcore e metal il cantante, romano di nascita, si avvicina piano piano al rap denunciando nelle sue canzoni tutta la sua rabbia e il suo malumore dettati da diversi problemi personali. Nel 2000 fonda i Truceboys assieme a Gel e a Cole. Nel 2001 esce un mini-cd-demo e il gruppo inizia a farsi notare dal vivo. Metal Carter propone il suo stile originale, estremo, diretto, provocatorio e rabbioso. In tutti i suoi testi si diverte a fondere realtà e fantasia.

Nel 2005 il rapper si propone per la prima volta in veste di solista con il suo primo album, intitolato “La verità su Metal Carter”, grazie al quale ottiene celebrità a livello nazionale. La definitiva consacrazione arriva nel 2007 con il disco “Cosa avete fatto a Metal Carter?”, definito dallo stesso artista il suo lavoro più maturo sia nella metrica che nei contenuti.

La serata si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati del genere. Gli organizzatori hanno preparato tutto nei minimi particolari. L’insonorizzazione del club garantirà la tranquillità di tutti e la cura minuziosa nel sistemare l’impianto audio all’interno permetterà a tutti i presenti di godere della musica del rapper al volume giusto.

L’entusiasmo degli organizzatori è grandissimo. Impossibile mancare per chi ama il rap di alto livello. Appuntamento il 3 novembre in contrada colle Bucaca a Montenero di Bisaccia, l’ingresso al club sarà di soli 5 euro per una serata di ottima music dal vivo.