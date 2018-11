Muro a rischio crollo in via Trivisonno, accordo Comune-Provincia per i lavori

Finalmente saranno avviati i lavori per rifare il muro della palestra dell’istituto Itas Pertini di Campobasso. L’area di via Trivisonno, quella che i campobassani definiscono comunemente la discesa del vecchio Romagnoli, è stata transennata dalla scorsa primavera perchè a rischio crollo. Infatti la neve dello scorso marzo aveva aggravato le condizioni di stabilità del muro che delimita impianto sportivo utilizzato dagli studenti della scuola e da alcune società per le attività sportive.

Si è inclinato pericolosamente e quella profonda crepa che si è aperta sul muro preoccupa parecchio. Il marciapiedi perciò è stato delimitato per evitare pericoli ai pedoni.

I due enti competenti su distinte porzioni dell’area (la Provincia sul muro e sul terreno, invece il marciapiedi è di proprietà del Comune) hanno deciso di formalizzare una intesa per provvedere ai lavori urgenti. Un accordo facilmente raggiungibile dal punto di vista politico, dal momento che a capo delle due amministrazioni c’è la stessa persona, ossia Antonio Battista.

A dare il via libera all’intesa per le opere di rifacimento del muro di via Trivisonno e per le opere di ripristino del marciapiedi è stata anche la giunta comunale che lo scorso 9 novembre ha approvato un’apposita delibera.