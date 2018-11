Si trova ricoverato in condizioni stabili ma sempre gravi all’ospedale di San Giovanni Rotondo A.T., l’autista dell’autobus Atm che ieri è rimasto seriamente ferito nell’incidente sulla Trignina costato la morte alla 30enne di Tufillo Ilaria Mastroberardino, sul cui corpo verrà effettuata l’autopsia. Il dipendente della ditta di trasporti molisana, originario di Salcito, è uno dei due feriti più gravi nello scontro fra la Panda e il mezzo pesante che trasportava dipendenti Fiat sul posto di lavoro. L’altro ferito grave, un 32enne, è ricoverato all’ospedale di Pescara.

Intanto emergono particolari importanti su quello schianto avvenuto prima dell’alba. L’autista 42enne avrebbe provato a evitare lo schianto e per farlo avrebbe sterzato verso la stazione di servizio andando a centrare due mezzi fermi. Una manovra disperata che non è bastata per evitare la tragedia. Colpita frontalmente, la Panda rossa di Ilaria si è accartocciata su se stessa provocando le profonde ferite che hanno portato la giovane alla morte in ospedale, a Vasto, attorno alle 7,30 di mercoledì mattina 28 novembre.

Sulle cause dello schianto, se per una distrazione, per imperizia dovuta all’asfalto viscido per la pioggia o altre motivazioni, sta indagando la Polizia stradale di Chieti su mandato della Procura di Vasto. La stessa Procura che ha affidato al dottor Pietro Falco l’incarico di svolgere l’autopsia sul corpo della giovane mamma. L’esame è in programma venerdì mattina 30 novembre all’obitorio del nosocomio di Chieti. Soltanto più tardi la salma verrà restituita alla famiglia per i funerali.

Proprio il dirigente della Polizia stradale di Chieti, Fabio Polichetti, ha fatto sapere che dalle prime verifiche sono emerse irregolarità sull’autobus, anche se non è chiaro se possano aver influito nell’incidente. Pulichietti ha parlato di mancanza di cinture di sicurezza in 16 dei 54 posti a sedere del mezzo Atm, una carenza che dovrebbe portare a una multa nei confronti dell’Atm.

Inoltre la Polstrada ha acquisito le immagini di sorveglianza della stazione di servizio così da cercare di ricostruire l’esatta dinamica ed eventualmente stabilire eventuali responsabilità anche dal punto di vista penale.