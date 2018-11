Si dice che il 13 sia il numero della sfortuna. Ed è alla tredicesima giornata del campionato, quando il girone di andata è agli sgoccioli, che si concretizza l’incubo: le molisane sono in fondo alla classifica del girone F.

Giornata tipicamente invernale e sugli spalti, complici i risultati negativi dei Lupi, si registra il minimo stagionale di presenze. I tifosi infreddoliti ricordano con uno striscione la cancellazione del daspo decisa con una sentenza del Tar Abruzzo nei confronti dei sette supporters coinvolti negli scontri post partita con la Vastese dello scorso anno.

La partenza dei ragazzi di mister Bagatti è positiva: si iniziano a vedere sprazzi di bel gioco nonostante il terreno da gioco pesante.

Ma le difficoltà realizzative si vedono tutte: le occasioni create non vengono sfruttate al meglio. Una clamorosa di Antonelli viene parata dal numero uno ospite. Intorno alla mezz’ora la doccia gelata: il Giulianova inizia a fare le prove per il gol e, approfittando della momentanea inferiorità numerica dei locali (l’arbitro non fa rientrare Allocca uscito per farsi medicare), passa vantaggio su tiro di Di Paolo. Forse non esente da colpe Sposito. Campobasso sotto per uno a zero.

Ci si mette pure la sfortuna quando Giacobbe sfiora il pareggio su punizione. La palla colpisce i due pali ma non termina in fondo al sacco. Gol o no? Dalle prime immagini mostrate sulle tv locali sembra che la palla abbia oltrepassato la linea di porta.

Nella ripresa il Campobasso non riesce a colpire: tanta manovra ma poche azioni offensive. Cogliati impegna Shiva, ma al 60′ Sposito evita la seconda rete del Giulianova mandando in angolo il pericoloso tiro di Mangiacasale.

All’80’ troppo debole il tiro di Giacobbe su assist di Danucci su punizione. Nulla più. Forse in casa rossoblù è il momento di pensare seriamente a rinforzare una rosa non all’altezza. Il tempo degli scherzi è finito.

Ma nemmeno per Olympia Agnonese e Isernia è allarme retrocessione: i granata pareggiano 1-1 in trasferta con la Savignanese. I biancocelesti perdono 1 a 0 in casa contro il Castelfidardo. Un risultato determinante per la classifica del girone F: all’ultimo posto scivolano Campobasso e Agnonese.