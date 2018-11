Misteri del 3 dicembre, Chiara Rossi ‘scippa’ il ruolo di tunzella alla bella Sarah Khalaf

Si chiama Chiara Rossi, ha 23 anni ed è stata candidata nel ruolo della tunzella dall’associazione romana delle Forche Caudine. Sarà lei, e non più Sarah Khalaf, a sfilare domenica 3 dicembre sugli Ingegni.

L’annuncio è arrivato, un po’ a sorpresa, durante la presentazione del calendario dei Misteri nel pomeriggio di sabato 24 novembre al Museo di via Trento.

Chiara Rossi è originaria del Molise, regione in cui trascorre le estati (a Chiauci) in compagnia dei suoi zii a cui è molto legata. Alta 1,70 cm, bella non meno di chi l’ha preceduta, ha già conseguito la laurea triennale in ingegneria meccanica nella Capitale e si appresta a completare il percorso di studi. Appassionata di musica e sport ha partecipato anche alle selezioni di Miss Mondo durante una delle sue estati molisane conquistando ben due fasce.

Salirà sugli Ingegni in occasione dell’uscita straordinaria che celebra i 300 anni dalla nascita del suo inventore Paolo Saverio di Zinno.