Misteri bis, sulle prenotazioni al Rinascimento il titolare precisa: “Albergo pieno ma non per la sfilata”

In relazione all’articolo Misteri bis: per il Comune “i b&b sono già pieni”. Gli albergatori: “I turisti li vedono solo loro” pubblicato da Primonumero.it in data 29 novembre, il titolare dell’hotel Rinascimento, Salvatore Di Lisio precisa: “Le nostre camere sono quasi tutte prenotate ma non si tratta di turisti che vengono a vedere la sfilata dei Misteri di domenica 2 dicembre bensì di clienti che partecipano ad eventi collegati al cartellone di attività organizzate per i 300 anni di Di Zinno. In particolare per prendere parte al torneo di bocce e all’esposizione di Domenico Fratianni”.