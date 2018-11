Misteri 2 dicembre, Confcommercio ai soci: “Tenete aperti i negozi”

Aderendo all’appello del Comune di Campobasso, Confcommercio Molise invita i propri associati ad aprire al pubblico le proprie attività nella giornata di domenica 2 dicembre, al fine di garantire una migliore accoglienza ai numerosi turisti previsti in occasione delle celebrazioni in onore di Paolo Saverio di Zinno.

Autore degli “Ingegni” dei Misteri e di numerosissime statue lignee “opere sacre” disseminate su tutto il territorio molisano ed extraregionale, Di Zinno rappresenta un artista identitario per il capoluogo regionale.

L’amministrazione comunale di Campobasso per celebrare i 300 anni dalla nascita di Paolo Saverio Di Zinno, per la prima volta nella storia, metterà in scena una edizione invernale della sfilata dei Misteri, corredata di numerose iniziative culturali e popolari in programma per l’occasione.