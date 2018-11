Mirco Antenucci in gol all’Olimpico ma non basta: la Spal affonda contro la Lazio

Il gol al 28′: il forte attaccante molisano Mirco Antenucci ha segnato pure in uno degli stadi più importanti del calcio italiano e internazionale, l’Olimpico di Roma. Peccato che la sua rete non sia servita a tenere a galla la sua squadra. La Spal infatti affonda contro la Lazio trascinata da un super Immobile continuando il periodo nerissimo: sei sconfitte in sette partite del campionato di serie A.