Viale Marinai d’Italia temporaneamente chiuso nel tratto che scende da via Corsica verso il porto a causa di una perdita di gasolio sulla carreggiata da parte di un mezzo in transito. Viabilità bloccata in discesa dalle 18 circa di oggi, venerdì 2 novembre, sulla strada che dalla rotonda dell’Agip, conosciuta come Mimmo Cannone, conduce a Rio Vivo.

All’opera per la pulizia del tratto stradale la ditta ‘Viabilità sicura – Sicurezza stradale ed ambientale’ di Milano che ha 8 squadre tra Abruzzo e Molise e interviene in casi come questi.

La Polizia Municipale di Termoli ha chiuso il tratto a scendere, in attesa che la carreggiata venga ripulita e sia sicura la percorrenza.