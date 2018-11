Meteo, allerta gialla sul Molise con precipitazioni e mare mosso

Il servizio di Protezione Civile della Regione Molise ha diramato un bollettino meteo nel quale individua una fase di allerta meteo di livello giallo per criticità idrogeologica per le prossime ore.

Dalla mattina del 26 novembre e per le prossime 12 – 18 ore si prevedono infatti: “Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle aree occidentali con quantitativi cumulati deboli, deboli o non rilevanti sul settore costiero. Venti forti dai quadranti occidentali, con locali rinforzi nelle aree di cresta della dorsale appenninica. In rotazione da Nord sulla costa. Temperature in notevole diminuzione. Mare da mosso a molto mosso”.

Freddo, vento e pioggia dunque attendono i molisani tra oggi e domani, 27 novembre.