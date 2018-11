Campobasso

Marinano la scuola e fanno danni al “Monforte”

Sorpresi da un operatore addetto alla sicurezza del centro commerciale a danneggiare la squadra mobile, 4 minori sono stati poi accompagnati negli uffici dell’amministrazione in attesa della polizia che, una volta portati in questura, ha informato le famiglie. Uno di loro potrebbe essere l'autore di altri episodi più seri sui quali sono in corso alcuni accertamenti