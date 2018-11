Manifestazioni 300 anni Di Zinno, ex Romagnoli indisponibile: salta la partita degli Hammers

Le manifestazioni legate ai 300 anni della nascita di Di Zinno a Campobasso rendono inutilizzabile l’area dell’ex Romagnoli e con essa il terreno da gioco, entrambi non disponibili per poter ospitare la gara interna tra Hammers Rugby e la formazione cadetta della Partenope Napoli programmata per domenica 2 dicembre.

Si tratta di un nuovo rinvio, dopo quello di sette giorni fa a Battipaglia, che blocca il cammino da leader dei seniores degli Hammers Rugby Campobasso.

Quello di domenica prossima sarebbe dovuto essere uno scontro al vertice molto sentito e atteso ma che non vedrà la luce sul campo prima di febbraio 2019. Diventano due, quindi, le gare da recuperare per gli uomini di coach Sommella che restano alla finestra anche questa domenica, in attesa di tornare a confrontarsi in mischia il prossimo 9 dicembre ad Avellino, contro la squadra irpina, per la sesta giornata del campionato di serie C2 girone campano.

Intanto, tutte le attenzioni della società rossoblù si spostano, per sabato 1 dicembre, sugli under 16 di scena in trasferta contro lo Scampia, nella partita d’andata dello spareggio che determinerà la posizione finale in classifica generale per i giovani martelli allenati da coach Fatica.

Il coach campobassano deve fare i conti con una rosa che, dall’inizio anno, continua a essere corta, soprattutto a causa di normali infortuni e indisponibilità settimanali. Tenendo conto di queste difficoltà e guardando poi quello che in campo i giovanissimi atleti campobassani sono sempre stati in grado di esprimere e che spesso è andato ben oltre il risultato prettamente numerico delle singole partite, c’è da giurare che anche a Pozzuoli, luogo in cui si disputerà il match con lo Scampia, gli under campobassani ce la metteranno tutta per regalare una soddisfazione ulteriore ai loro tecnici e ai loro dirigenti, in attesa della gara di ritorno che si terrà domenica 9 dicembre a Campobasso.