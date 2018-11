Maltempo, frane e allagamenti. Sott’acqua la zona industriale di Pettoranello

Il maltempo ha causato danni in provincia di Isernia. La pioggia battente e cospicua caduta nelle ultime ore ha allagato soprattutto l’area industriale di Pettoranello dove i danni sono palesi e vistosi.

Ma gravi ripercussioni a causa del forte acquazzone si sono avuti anche a Forlì del Sannio, Acquaviva e nella zona del venafrano.

Al lavoro ci sono diversi equipaggi dei vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo di provincia che con l’aiuto di idrovore e mezzi idonei stanno provando a tirare più acqua possibile dalle zone completamente allagate.

Completamente invase alcune abitazioni, scantinati, cortili, sedi stradali ma problemi di infiltrazioni si sarebbero verificarti anche in alcuni edifici scolastici.

Segnalati alcuni smottamenti franosi sui quali sono in corso le valutazioni di personale esperto della provincia. A destare particolare preoccupazione è la strada di Catelverrino.

Un’ondata di pioggia che ancora una volta, come già accaduto ad inizio anno, ha causato gravi problemi.

Proprio per questo giovedì, 22 novembre, il Comune di Isernia avvierà l’abbattimento di 27 alberi, ritenuti pericolanti. Un provvedimento urgente scaturito proprio a seguito dei danni causati dalle piogge torrenziali degli ultimi tempi. Gli interventi riguardano via Cicchetti, via Masaccio, viale Veneziale, villa comunale, via Dalla Chiesa, via XXIV Maggio, via Palatucci e via Amendola.