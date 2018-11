I nove punti conquistati in dodici partite di campionato hanno fatto suonare l’allarme rosso. Il Campobasso è penultimo nella classifica del girone F del campionato di serie D. E la società ha deciso di correre ai ripari perchè evidentemente l’esonero di Bruno Mandragora non è servito: con il nuovo tecnico Bagatti, i Lupi hanno conquistato solo due punti frutto di altrettanti pareggi contro Montegiorgio e Vastese.

Il 2-2 all’Aragona maturato nei minuti finali del match è stato emblematico: i rossoblù hanno preso due gol per via di alcune ingenuità difensive. Ed è proprio il pacchetto arretrato che il club ha pensato di rafforzare arruolando quella che è stata definita “una pedina di assoluto valore“. “Agli ordini di mister Bagatti – si legge nella nota dell’ufficio stampa del Campobasso – arriva Domenico Marchetti (classe 1990) professionista che vanta 275 presenze in serie C. Lo scorso anno in forza al Gavorrano. Marchetti ha vestito anche le maglie del Bellaria, Barletta, Pro Patria, Vigor Lamezia, Torres,Martina Franca, Maceratese e Catanzaro. In serie C ha siglato 10 reti in totale e da oggi si aggregherà al resto della squadra”.

Ma non è finita qui. La società dovrebbe acquistare anche un attaccante. Ieri del resto nè Improta nè Branicki sono stati convocati: sono pronti a fare le valigie?