Stress, lavoro e nuove tecnologie: se ne parla in un convegno nella sede di Confindustria

“Gli aspetti stressogeni derivanti dalle nuove tecnologie nell’ambiente lavorativo”. È questo il tema dell’evento nazionale promosso da AIDP (Associazione italiana per la direzione del personale) Abruzzo e Molise in collaborazione con Confindustria Molise, rivolto ai direttori del personale e a tutti coloro che si occupano professionalmente della relazione tra individuo e azienda, coniugando le esigenze dello sviluppo dell’impresa e delle persone.

Il convegno si terrà il 29 novembre a Campobasso, a partire dalle 15, nella sede della Confindustria Molise (in via Antonio Cardarelli, 19).

“Da sempre lo stress viene identificato come risultato di una serie di fattori legati all’era moderna, come logica conseguenza di ritmi professionali, stili di vita e momenti particolari del nostro vivere quotidiano – spiega Alfonso Orfanelli, Presidente Aidp Abruzzo e Molise – al punto tale da considerarlo quasi come parte integrante della nostra vita. Oggi lo stress assume una dimensione diversa e sempre di più vede noi professionisti delle risorse umane coinvolti in processi di analisi, studio e, soprattutto, prevenzione di quelle conseguenze che negativamente impattano sulle organizzazioni che rappresentiamo. Ancor di più quando il termine stress lo si lega alle nuove tecnologie e all’impatto che queste hanno non solo sulla nostra vita professionale”. Da questi elementi prende corpo l’evento dell’AIDP Abruzzo e Molise cui prenderanno parte importanti studiosi, psicologi, manager, giuslavoristi, dirigenti Inps e Inail, esperti del tema e direttori del personale. Inizio alle ore 15 con i saluti di Alfonso Orfanelli, Presidente Aidp Abruzzo e Molise; Vincenzo Longobardi, vice Presidente Confindustria Molise; Mauro Natale, Presidente Ordine degli Avvocati di Campobasso; Fabrizio Giorgilli, Direttore Regionale Vicario INPS Molise; Rocco M. Del Nero, Direttore Regionale INAIL Molise.

L’evento vede inoltre la preziosa partecipazione e collaborazione di FEDERMANAGER Abruzzo e Molise e dell’Università del Molise, impegnate in progetti formativi inerenti i temi del convegno.

Tra gli altri, ci saranno poi gli interventi dei relatori Luigi De Senen, esperto di relazioni e reti sociali TEDx speaker, Nadia Osti, Presidente Associazione Psicologi in azienda e Andrea Bonanni, avvocato giuslavorista, Managing partner LabLaw Pescara.

Agli avvocati verranno riconosciuti 3 crediti formativi. L’evento è gratuito.

Per info AIDP: segreteria@aidpabruzzoemolise.it www.aidp.it