Lo accoltella e fugge, rintracciato e arrestato dopo una caccia all’uomo

È stato acciuffato dai carabinieri della compagnia di Termoli a tempo record, durante una frenetica caccia all’uomo con tre pattuglie dell’Arma impegnate nelle ricerche dopo la segnalazione del 118. Il termolese, 53 anni, è stato trasferito in caserma perché, secondo la ricostruzione degli inquirenti, all’alba di oggi 22 novembre ha accoltellato un conoscente.

Vecchi rancori e probabilmente questioni di soldi dietro l’episodio. Si è recato in via Udine, nel quartiere Porticone di Termoli, dove vive e lavora la vittima, bersaglio di una violenza sui cui motivi i carabinieri stanno facendo luce.

Nel clou della discussione, avvenuta a quanto pare poco dopo le 7 del mattino, ha sfoderato un coltello a serramanico colpendo l’altro e ferendolo, per fortuna non sembrerebbe in maniera troppo grave. Urla, allarme, richieste di aiuto. In breve sul posto è arrivata l’ambulanza della Misericordia e gli operatori del 118 che hanno soccorso il sessantenne, un residente appunto di via Udine, trasferendolo in pronto soccorso e affidandolo ai medici.

Nel frattempo sono stati allertati i carabinieri sul 112 e immediatamente è scattata la ricerca dell’accoltellatore, rintracciato poco dopo in città e fermato.