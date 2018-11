L’Isernia attende il Cesena, biglietti in prevendita a 10 euro

Cresce l’attesa per la partita Isernia – Cesena in programma domenica 11 novembre allo stadio Lancellotta di contrada Le Piane. Un match delicato contro una delle corazzate del girone F del campionato di serie D. Per questo, la società biancoceleste chiede ai tifosi di non far mancare il proprio sostegno.

Fino a sabato mattina, 10 novembre, sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti in prevendita presso la clinica odontoiatrica Odontosalute, in via sant’Ippolito a Isernia. Ogni tagliando ha un costo di dieci euro. Hanno diritto al ticket ridotto le donne, le persone over 70, i ragazzi over 14 e under 18.

E’ preferibile acquistare i biglietti in prevendita, presso Odontosalute (sponsor principale dell’Isernia Fc), per evitare ressa al botteghino dello stadio Lancellotta a ridosso del match

Per coloro che non potessero acquistare i biglietti in prevendita, il botteghino dello stadio Lancellotta aprirà regolarmente da sabato mattina sino all’inizio dell’incontro.