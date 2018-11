Molise: piccolo, retoricamente “pacifico”, ma di sicuro non immune dal fenomeno della violenza sulle donne. Un dato che fa riflettere, perché a volte occorre fissare con cifre nero su bianco la portata di un dramma: dal mese di gennaio 2017 fino a oggi, novembre 2018, sono stati 244 i fatti connessi agli abusi, alle molestie, alle botte, allo stalking. E tutti vedono donne, di età diverse e fasce sociali variegate, vittime.

Ogni tre giorni un episodio viene alla luce, arriva sulla scrivania delle forze dell’ordine oppure suo centralini del centro antiviolenza. E considerando che, in media, solo il 10 per cento del fenomeno esce allo scoperto e il restante giace nel sommerso, è facile intuire la diffusione, in tutti gli ambienti, di quella che chiamiamo “violenza di genere” e sulla quale ieri, 25 novembre, si sono concentrati convegni, dibattiti, azioni di sensibilizzazione.

Un incontro pubblico sul tema, molto partecipato e coinvolgente, è stato organizzato dall’Associazione culturale San Martino Libera nella sala consiliare del Comune, a Palazzo Baronale. Per il quinto anno consecutivo l’associazione propone, fattivamente, un evento dedicato a sensibilizzare sulla violenza che si consuma contro le donne. Nel mondo, in Italia e in Molise.

Numeri che fanno pensare, che inquietano, “e che sono la spia di un problema diffuso a tutti i livelli” ha precisato il Generale dei Carabinieri Giuseppe Antonio Di Iulio, molisano d’adozione, una vita trascorsa a fare i conti con criminali e reati, ed esperienze di abusi in diversi territori italiani. Una testimonianza preziosa, la sua, che si è unita a quelle degli altri relatori nell’incontro moderato dal direttore di Primonumero.it Monica Vignale: Nicola Malorni, Presidente dell’ordine degli Psicologi del Molise, Maria Grazia La Selva, Presidente dell’Associazione Liberaluna, Alessandra Ruberto, psicoterapeuta.

Violenza psicologica, gelosia ossessiva che si trasforma in un ostacolo alla libertà dell’altro, abusi, prevaricazioni, persecuzioni e botte. Tanti i temi affrontati in un pomeriggio di riflessione e indagine sul fenomeno che, partendo da un’analisi di contesto, ovvero la matrice culturale e sociale che alimenta il fenomeno, ha cercato di approfondire le tematiche connesse e valutare l’adeguatezza degli strumenti a disposizione delle Istituzioni e delle associazioni che operano sul territorio.

Dallo schiaffo all’omicidio vero e proprio della donna, uccisa con armi da taglio, da fuoco, per strangolamento, perlopiù dall’ex partner, dal fidanzato o dal marito dal quale si è chiesta la separazione. Perché in Italia c’è una donna uccisa ogni 60 ore. “Nei primi sei mesi del 2018 – ha chiarito il dottor Malorni – sono state 44 le vittime di femminicidio in Italia. Il 30 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2017”.

Lina Saracino sarebbe potuta essere una di loro. E’ di San Martino in Pensilis, oggi ha 65 anni e pur con l’emozione nella voce, e lo sguardo ancora lucido di chi non ha smesso un solo giorno di pensare al pericolo scampato, lo racconta con il coraggio assestato dalla saggezza degli anni. Lei, molto prima che le scarpe rosse venissero usato come simbolo di una strage silenziosa, quando i centri antiviolenza erano ancora fantascienza, e nessuna struttura o esperto esisteva a tutelare le donne massacrate dai compagni di vita, ha avuto la forza di bussare alla caserma dei carabinieri, e di dire basta.

Lo racconta a un pubblico attento, emozionato, coinvolto. Racconta che 25 anni fa, al termine di una crisi depressiva dell’ex marito sfociata in una violenza più forte del solito, sfinita ha infilato la porta di casa nel cuore della notte si è trascinata dolorante fino alla caserma di Campomarino, dove viveva. “Nel momento in cui mi hanno aperto sono svenuta, sono caduta a terra. Ma da quel giorno sono rinata”.

Lina ha avuto una esperienza positiva quando ha deciso di denunciare, e allontanarsi. “Sono stata seguita, mi hanno aiutata moltissimo”. Non tutte le donne incrociano, nel percorso di denuncia, persone che comprendono e che danno loro una mano a tirarsi fuori dalla trappola domestica. Ma di una cosa questa signora curata e garbata è certa: “Io l’ho fatto per salvarmi la vita. Se non lo avessi fatto non so se dove sarei oggi, non so se sarei ancora viva”.

La semplicità dirompente del suo racconto, l’invito a denunciare per mettersi al riparo da un pericolo costante, incombente, concretizza lo slogan scelto quest’anno per la sensibilizzazione meglio di milioni di parole e analisi. “Non è normale che sia normale”.

Non lo è, appunto. E si riparte da qui, un concetto che dovrebbe essere elementare come un bicchiere d’acqua fresca, e che invece ha bisogno di diventare un tormentone per entrarci in testa. Si riparte da qui, comunque, e dai bambini. Perché la rivoluzione culturale appartiene a loro, come la speranza. Non a caso come conclusione del pomeriggio, dopo le domande partecipate del pubblico, è stato proiettato un bellissimo video realizzato con bambini e ragazzi di San Martino in Pensilis per dire no alla violenza. Che ha emozionato, e commosso più di qualcuno.