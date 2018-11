Legge di Bilancio – Dieci proposte per le aree interne del Paese: incontro Pd

“Legge di Bilancio – Dieci proposte per le aree interne del Paese” è il titolo dell’incontro che si svolgerà domani pomeriggio – 28 novembre – a Roma, nella sede nazionale del Partito Democratico.

Promosso dal Consigliere regionale Micaela Fanelli, l’appuntamento rivolto ai parlamentari del Pd prosegue nel percorso di sensibilizzazione delle istituzioni – avviato a livello nazionale lo scorso 12 ottobre a Campobasso – ai problemi e alle soluzioni proposte per i territori periferici ed ultraperiferici italiani e dell’Unione Europea.

“L’obiettivo è quello di riportare al centro del dibattito politico nazionale ed europeo le aree interne – spiega Micaela Fanelli – cogliendo l’opportunità di inserire nella prossima legge di Bilancio in discussione in Parlamento la proposta di defiscalizzazione, contenuta nella piattaforma programmatica di dieci punti per le aree interne che abbiamo elaborato di concerto con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. In pratica, l’idea è quella di abbattere le tasse e le imposte che gravano sulle piccole attività di questi territori, permettendo in questo modo la loro sopravvivenza e il proseguimento dei loro servizi in favore dei cittadini residenti”.

L’incontro, atteso domani 28 novembre alle ore 15 nella sede nazionale del PD in via Sant’Andrea delle Fratte, sarà aperto dai saluti di Matteo Mauri, Matteo Ricci e Tommaso Nannicini. A seguire è attesa la relazione tecnica di Francesco Monaco, Responsabile tecnico Anci della politica di coesione territoriale. Alla tavola rotonda prenderanno parte il Sindaco di Cerignale e Coordinatore Piccoli Comuni Anci Massimo Castelli; il Responsabile di Piccola Grande Italia di Legambiente Alessandra Bonfanti; il Direttore Generale Programmazione della Regione Umbria Lucio Caporizzi; il Presidente Nazionale Uncem Marco Bussone e Daniele Manca, Senatore e membro della V Commissione permanente (Bilancio).

Le conclusioni saranno affidate al Deputato Enrico Borghi e al Capogruppo dei Senatori Pd Andrea Marcucci.