‘L’avvenire dei diritti di libertà’, in Comune la presentazione dell’opera di Piero Calamandrei

Martedì 13 novembre, alle ore 17:30, presso la sala consiliare del Comune di Campobasso, si terrà la presentazione del libro “L’avvenire dei diritti di libertà” di Piero Calamandrei, con introduzione del professor Enzo Di Salvatore (costituzionalista dell’Università di Teramo) che sarà presente all’evento. Dopo il suo intervento, è previsto il dibattito con il pubblico che, data l’estrema attualità della tematica, non potrà che ricomprendere considerazioni sul nostro tempo.

“È il 1945 – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – quando Piero Calamandrei decide di interrogarsi sul significato delle libertà. E lo fa con uno scritto destinato a introdurre la ripubblicazione di un libro dello storico ed ecclesiasticista Francesco Ruffini, dato alle stampe e circolato clandestinamente vent’anni prima. In quelle pagine, riproposte nel testo presentato nell’incontro, il giurista toscano afferma che il liberalismo economico del XIX secolo fu uno strumento di cui la borghesia si servì per escludere tutti gli altri dal godimento delle libertà politiche. Non fu, dunque, garanzia di progresso sociale, ma privilegio, sfruttamento dei più poveri da parte dei più ricchi, in quanto era l’appartenenza a una determinata classe sociale ad assicurare la partecipazione attiva alla vita dello Stato. Poi sopraggiunse il fascismo e i diritti vissero il loro momento più buio. Solo quando nuove forze sociali riuscirono a emergere, si riconquistò anche la libertà perduta. Ma ci si convinse presto che la proclamazione delle libertà implicasse un’azione dello Stato volta a rimuovere gli «ostacoli di ordine economico e sociale» che si frapponevano di fatto al godimento dei diritti: perché la libertà fosse, appunto, di tutti e perché la democrazia e la giustizia sociale potessero infine trionfare sul privilegio, sui soprusi e sull’egoismo”.

Denso e a tratti lirico, il saggio colpisce per la sua straordinaria attualità e sa parlare al lettore con chiarezza esemplare.