Lavori sulla rete elettrica, semaforo mobile su via Magellano

Semaforo mobile su via Magellano, la strada che in salita conduce dal lungomare Cristoforo Colombo di Termoli fino a via Maratona. Interrotta la circolazione sul lato destro per chi sale, in corrispondenza dell’incrocio con via Mascilongo, a causa di lavori in corso per la sistemazione della rete elettrica da parte di E-distribuzione. Sono stati eseguiti degli scavi sull’asfalto e ci sono mezzi pesanti posizionati sulla carreggiata.

Per questo il semaforo è necessario per garantire la sicurezza della viabilità. I lavori che hanno interessato anche altre vie del quartiere in zona stradio dovrebbero andare avanti ancora oggi e domani, mercoledì 7 novembre.