Lavori sotto il viadotto della tangenziale per far defluire meglio la pioggia

Verifiche in corso sotto il viadotto di competenza dell’Anas nel tratto della tangenziale di Campobasso compreso tra lo svincolo per il Terminal e la galleria che passa sotto la piscina comunale.

I controlli si sono resi necessari dopo la rottura di alcuni pluviali, si tratta di piccole condotte per il deflusso dell’acqua che andavano sostituite e che con l’approssimarsi della stagione invernale diventano osservati speciali.

Una manutenzione di routine che non è passata inosservato: molti automobilisti si sono incuriositi alla vista del braccio meccanico e degli operai in azione questa mattina chiedendosi che tipo di attività stessero facendo. Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, infatti, è alta l’attenzione su ponti e viadotti anche in Molise dove le infrastrutture viarie hanno bisogno di importanti interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.