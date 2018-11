Avrebbe potuto garantire una boccata di ossigeno per 2.465 ex lavoratori. In realtà, sarà possibile assumere solo 270 persone con il bando della Regione Molise, almeno secondo i calcoli del Movimento 5 Stelle.

Il governo regionale ha stanziato infatti solo 1 milione e 700 mila euro per impiegare per sei mesi persone disoccupate: contratto da 600 euro al mese per lavori di pubblica utilità come valorizzazione di patrimonio ambientale, patrimonio pubblico e beni culturali, allestimento e custodia mostre, riordino di archivi, recupero di lavori di tipo tecnico o amministrativo, attività ausiliarie di tipo sociale.

“Un bando generico e illusorio da 1 milione 750 mila euro, aperto a tutti i licenziati del Molise, ma privo di parametri di selezione e senza garantire adeguata copertura”, la critica dei consiglieri pentastellati che avevano chiesto in Consiglio regionale l’annullamento del bando. “Seguendo i parametri dell’avviso, il conto totale degli ex lavoratori assumibili è 2.465 persone per un totale di 17 milioni di euro. Peccato che le risorse disponibili (al momento 1 milione 750 mila euro) riescono a soddisfare solo 270 persone. L’avviso, infatti, è diretto a quanti sono stati licenziati in Molise a partire dal 1° gennaio 2008, una genericità che unita agli altri dubbi, rischia di esporre la Regione a centinaia di ricorsi”.

Campobasso resta addirittura a bocca asciutta perchè il Comune si è lasciato sfuggire questa occasione non rispondendo nemmeno all’avviso. L’argomento è stato affrontato ieri, 20 novembre, in consiglio comunale con l’interrogazione presentata dall’esponente della Coalizione civica Francesco Pilone a cui ha dato risposta il sindaco. “Il nostro ente – le parole di Antonio Battista – avrebbe potuto ipoteticamente attivare al massimo 23 rapporti di lavoro pubblica utilità. Il condizionale è d’obbligo perchè il Comune di Campobasso, alla data di pubblicazione dell’avviso, non era in condizione di fare alcuna assunzione”. Il fabbisogno di personale infatti è stato determinato da una delibera di giunta (approvata lo scorso febbraio) che è allegata al bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale. E in pratica non si può cambiare. In questa vicenda intervengono anche le norme nazionali. “Se il bando voleva essere indirizzato alle pubbliche amministrazioni, probabilmente doveva essere diverso”, la chiosa finale di Battista.

“Mi sarei aspettato una presa di responsabilità dell’amministrazione perchè quel bando era un’opportunità occupazionale”, la dura replica di Pilone. “Si poteva presentare comunque un progetto e tutte le problematiche sulle formule assunzionali venivano affrontate e risolte, ma è grave che la città capoluogo non abbia presentato nemmeno un progetto. Si poteva farlo tramite la Sea, ad esempio. Il Comune di Isernia assumerà in questo modo 50 persone”.