Lavori in corso tra via Milano e via Trieste: ci saranno meno parcheggi liberi a pagamento

Sarà vietato parcheggiare in alcuni stalli a pagamento di via Milano e via Trieste a causa dei lavori in corso della ditta Fastweb. Dalle ore 8 del 19 novembre alle ore 20 del 21 novembre saranno off limits 13 strisce blu su via Milano (vicino al palazzo della Regione Molise) e 6 che si trovano invece in via Trieste (per 23 metri a partire dall’ingresso con via Milano seguendo il senso di marcia).

Lo ha fatto sapere il Comune di Campobasso emettendo una ordinanza di Polizia Stradale che istituisce il divieto di sosta per tre giorni dopo che Fastweb ha ottenuto l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico “per poter provvedere ai lavori di ripristino della segnaletica e dello stato dei luoghi nelle suddette strade”.