Lavori alla rete elettrica: chiusa via Insorti d’Ungheria, divieto di sosta in via Mazzini

Saranno giorni di caos e disagi per gli automobilisti di Campobasso. Da oggi 27 novembre fino al prossimo primo dicembre sarà chiusa via Insorti d’Ungheria e sarà vietata la sosta in via Mazzini.

Sono cominciati i lavori dell’Enel per l’allaccio della rete elettrica proprio in via Mazzini. Un intervento che ha il carattere di urgenza, per questo la polizia stradale con una ordinanza ha stabilito la chiusura al traffico di alcune vie per i prossimi 5 giorni, dalle 6 fino alle 18. Off limits dunque il tratto tra l’incrocio di via Mazzini all’incrocio di via Crispi, oltre al divieto di sosta in via Mazzini dal civico 113 al civico 125. Chi non osserverà l’ordinanza sarà multato ed eventuali veicoli in sosta rimossi con il carro attrezzi.

Si preannunciano quindi giorni difficili per chi circola in auto nel capoluogo molisano: nei prossimi giorni sarà chiusa pure l’area parcheggio del vecchio Romagnoli dove ci saranno le 105 bancarelle previste per l’uscita straordinaria dei Misteri del prossimo 2 dicembre.