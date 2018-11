L’Avis di Santa Croce verso i vent’anni di attività: presentato il nuovo calendario

Dodici mesi con l’AVIS. Domenica 11 novembre, presso il Bar Savoia in Corso Umberto I, la Sezione di Santa Croce di Magliano ha presentato il calendario 2019 che sarà distribuito ai donatori come strenna natalizia.

Trattasi di un lavoro che ricorda ed anticipa quello che sarà l’evento principale del prossimo anno: il ventennale dell’associazione santacrocese, fondata nel lontano 1999.

Realizzato grazie alla sinergia tra la Sezione AVIS di Santa Croce di Magliano, i gruppi Giovani AVIS di Santa Croce di Magliano e Colletorto, il gruppo AVIS di Rotello e SantaCroceOnLine, nella persona di Giacomo Barberio, a corredo dell’almanacco sono state inserite alcune ricette di piatti tipici del territorio.

Nel corso della mattinata, il Presidente Flaviano Alfieri e il Presidente onorario Francesco Rea, hanno tracciato un primo bilancio dell’anno in corso, anticipando altresì alcuni progetti per i prossimi dodici mesi. A tal proposito è stato annunciato quello che sarà lo sponsor unico del ventennale: Montagano Green Ecology.

Un brindisi augurale ha anticipato la distribuzione del calendario tra i presenti, chiudendo così l’ennesimo evento aggregativo della Sezione AVIS di Santa Croce di Magliano.