L’assessore Niro eletto primo Vice Presidente della Commissione Affari Correnti del Consiglio d’Europa

L’assessore regionale molisano Vincenzo Niro è stato eletto primo Vice Presidente della Commissione Affari Correnti del Consiglio d’Europa. Niro era candidato unico del Partito popolare europeo ed è stato votato durante l’assemblea plenaria riunita a Strasburgo dal 5 all’ 8 novembre.

Sono quattro i vice presidenti che affiancheranno la neo eletta Presidente della Commissione, la tedesca Gabriele Neff, ma il ruolo di “Primo Vice-Presidente”, colui che sostituirà la Neff ogni qualvolta sia necessario, è stato attribuito a Vincenzo Niro che siede in Commissione Affari Correnti in qualità di membro della Camera delle Regioni.

Un ulteriore riconoscimento per l’assessore regionale raggiunto grazie alla forza della sua candidatura, che rappresentava in modo unitario tutto il gruppo del Ppe, ma anche grazie alla “proficua attività svolta in questi anni, riconosciuta ed apprezzata da tutti i membri del Congresso ha permesso al Ppe di far confluire sul proprio candidato anche il sostegno delle altre forze politiche, che hanno valutato positivamente la candidatura di Niro sostenendola in fase di votazione” affermano dallo staff dell’assessore.

“Sono onorato di aver ricevuto questo attestato di fiducia da parte dei colleghi della Commissione che, indifferentemente dall’appartenenza politica, hanno valutato positivamente il mio operato in questi anni. Sono membro del Consiglio di Europa e della Commissione Affari Correnti dal 2016 e credo fortemente che il lavoro di collaborazione e confronto, che quotidianamente viene svolto in questo ambito europeo, sia fondamentale per migliorare i servizi offerti ai cittadini, rafforzando il ruolo della nostra istituzione e quello delle autorità locali e regionali che rappresentiamo. Nella commissione affari correnti ci sono esperienze diverse che rappresentano territori e culture diverse, un contesto che ci permetterà di lavorare al meglio tenendo in considerazione tutte le realtà che come Consiglio d’Europa rappresentiamo. Ricoprire il ruolo di Primo Vice Presidente della Commissione, mettendo al suo servizio la mia esperienza di amministratore e di legislatore, è per me un onore” è il commento dell’assessore Vincenzo Niro, a margine dell’elezione.