L’antistadio Acli di Selvapiana sarà intitolato ad Antonio Rauso e Antonello Toti

Il campo Acli sarà intitolato ad Antonio Rauso ed Antonello Toti.

Lo ha deciso ieri mattina, 9 novembre, la giunta del Comune di Campobasso guidata dal sindaco Antonio Battista. Decisione che arriva al termine di un confronto che si è tenuto in seno alla commissione Cultura presieduta dalla consigliera Giovanna Viola.

“Con la delibera approvata dall’esecutivo – le parole del presidente della commissione Cultura Giovanna Viola – si è concluso un iter che porterà, nelle prossime settimane, probabilmente a dicembre, all’intitolazione della struttura antistante il pattinodromo comunale di contrada Selva Piana a due personaggi mai dimenticati, tra i fondatori della società Us Acli Calcio di Campobasso, diventanti degli importanti punti di riferimento per il mondo calcistico regionale e per lo sport più in generale. Una passione e una capacità di organizzazione sempre molto apprezzate dalla cittadinanza che ha affidato tanti ragazzi alla loro esperienza. Due sportivi, ma anche due maestri di vita, che hanno permesso a molti giovani, non solo campobassani, di avviarsi lungo il sentiero del calcio giocato a livello professionistico. Intitolazione – conclude il consigliere Giovanna Viola – che coincide con l’anno in cui le Acli compiono 50 anni, circostanza che non può che inorgoglirci, come ci inorgoglisce ricordare Antonio Rauso e Antonello Toti dedicando a loro quel campo per il quale hanno dato tutta la loro vita”.