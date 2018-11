Illuminazione a macchia di leopardo in zona semi centrale: a restare al buio è, ancora una volta, via Maratona. Tutti i lampioni della zona, molto popolosa e dove ci sono numerose attività commerciali, sono rimasti spenti nel pomeriggio di oggi, martedì 20 novembre.

Sono illuminate alla perfezione, invece, le strade lì intorno che conducono alla zona. L’assenza di luce crea numerosi disagi non solo alla circolazione veicolare, problematica a causa del buio e del cantiere, oggi fermo, per la metanizzazione della frazione, ma anche per i numerosi pedoni che rischiano di essere travolti dalle auto in corsa.

Quello del malfunzionamento dei lampioni è un problema che si trascina da anni, soprattutto dopo giorni di pioggia intensa che mettono in seria difficoltà gli impianti.