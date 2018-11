L’Airino si fa rimontare e perde l’imbattibilità contro la Torre Spes

Amara sconfitta per l’Italiangas Airino Termoli che sabato pomeriggio 3 novembre ha perso in trasferta contro la Torre Spes per 79-74 al termine di un incontro condotto per lunghi tratti.

Al palazzetto dello sport di Torre de’ Passeri, il quintetto allenato da Massimo Di Lembo aveva chiuso infatti in vantaggio sia il primo che il secondo periodo (+4 all’intervallo lungo), per poi farsi rimontare dai padroni di casa, capaci di mettere la testa davanti nel terzo periodo e allungare nel finale fino al +5 alla sirena.

Miglior marcatore di giornata per i termolesi Suriano con 16 punti, uno in più di Marinaro. Per l’Italiangas si tratta del primo stop stagionale dopo quattro successi di fila nel campionato di serie C Silver.

Serie C Silver

Torre Spes – Italiangas Termoli 79-74

Parziali: 17-24, 39-43, 59-57

Arbitri: Martino e Ferraioli

Italiangas: Marinaro 15, Tedeschi ne, Oriente 6, Benediksson 12, Dmitrovic 8, Lentinio ne, Suriano 16, Leonzio 13, Pasquale ne, Ponsanesi 4.

Coach: Di Lembo M.

Ass.Coach: Di Lembo P.

Torre: Febo 18, Piscione 9, Di Giorgio, Di Rocco 3, Di Girolamo ne, Pagliaroli 2, Comignani 21, Di Flavio 5, Pucci 21, Carlucci, Ragonese ne, Stjwpanovic ne.

Allenatore Patricelli

Assistente D’ Ortenzio

Note: totale falli Italiangas 14(di cui antisportivo a Benediktsson, Dmitrovic e Leonzio ) , totale falli Torre 18(di cui antisportivo a Di Flavio)

foto dalla pagina Facebook dell’Airino basket