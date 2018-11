L’Airino ritrova il suo pubblico e supera L’Aquila 80-63

Bel successo interno nel settimo turno del campionato di serie C Silver di pallacanestro per l’Italiangas Airino Termoli domenica pomeriggio 18 novembre davanti al pubblico di casa del PalaSabetta. In un palazzetto finalmente agibile dopo i lavori di messa in sicurezza, i ragazzi di coach Massimo Di Lembo hanno sconfitto col punteggio di 80-63 il Nuovo basket Aquilano.

Gara condotta fin dall’inizio da Marinaro e compagni che hanno saputo subito scavare un solco fra sé e gli avversari di giornata, chiudendo a +18 all’intervallo lungo e mantenendo pressoché inalterato il vantaggio fino alla sirena.

Da segnalare i 18 punti di Suriano e i 17 di Marinaro, ma in doppia cifra sono andati anche gli stranieri Dmitrovic (15 punti) e Benediksson (13).

Serie C Silver

Italiangas Termoli – Nuovo Bk Aquilano 80-63

Parziali: 26-16, 47-25, 63-40

Parziali: Pratola e De Carlo

Italiangas: Marinaro 17, Tedeschi, Oriente 3, Benediksson 13, Dmitrovic 15, Lentinio, Suriano 18, Leonzio 9, Pasquale 3, Ponsanesi 2.

Coach: Di Lembo M.

Ass.Coach: Di Lembo P.

L’Aquila: D’Ippolito 4,Nardecchia M. 4, Budrys 15, Antonini 7, Di Biase, Di Girolamo, Pocius 31, Ciuffini 2, Nardecchia N.

Coach: Stama

Ass. Coach: Tedeschini

Note: totale falli Italiangas 14 , totale falli!L’aquila 19 (di cui tecnico ad Antonini)