L’Airino al PalaSabetta per il riscatto, arriva l’Olimpia Mosciano

Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Vasto, l’Italiangas Airino Termoli torna a giocare davanti al pubblico amico del PalaSabetta per il nono turno del campionato di serie C Silver Abruzzo/Molise/Marche/Umbria – Girone Sud. L’avversario del match in programma domenica sarà l’Olimpia Mosciano.

“La squadra, guidata da coach Verrigni occupa, proprio al pari dell’Italiangas, la terza posizione in classifica, con 6 partite vinte e 2 perse, per un totale di 12 punti conquistati dietro al Teramo a Spicchi(7V 1P 14 punti) e al Vasto Basket (8V 0P 16 punti) – fa sapere il club tramite Facebook -. Una partita sicuramente dura per gli atleti di coach Massimo Di Lembo che dovranno stare particolarmente attenti al giocatore di punta Scafidi e ai forti nomi di Di Giandomenico, Neri, Ippolito, Assogna, De Laurentiis sostenuti da Di Febo, Mazzocchitti, Caprioni e Giansante”.

In casa Airino sicuramente ancora assente capitan Colasurdo ma si spera di recuperare Leonzio, la cui assenza a Vasto si è fatta sentire parecchio.